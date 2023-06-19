В Тверской области растут цены на услуги и путевки

Цены растут. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Годовая инфляция в Тверской области в мае составила 1,02% после 1,31% в предыдущем месяце. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Эти данные ниже, чем в среднем по стране. В России в целом в мае годовая инфляция перешла к росту, увеличившись до 2,5% (месяцем ранее – 2,3%).

-По сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время снижение стоимости продовольствия ускорилось. В среднем за март – май 2023 года прирост цен составил 0,3%, что в годовом выражении эквивалентно 4,%, - сообщают в Тверском отделении ЦБ.

Основная причина снижения годовой инфляции в Верхневолжье - снижение издержек производства ряда продовольственных товаров и расширение их предложения. В мае динамику цен на продовольствие в регионе определял хороший урожай тепличных помидоров и огурцов в регионах-производителях. Молоко, кисломолочные продукты, творожные сырки подешевели в сравнении с маем прошлого года, их предложение в рознице расширилось.

Потребительская активность восстанавливается, расширяется предложение, в том числе за счет поставок в рамках параллельного импорта. Например, снизились цены на смартфоны, в сравнении с прошлым годом.

-С ценами на услуги ситуация иная. В настоящее время увеличился спрос на отдых в России, это привело к ускорению годового роста стоимости поездок на Черноморское побережье, - отметил Владимир Чирков, эксперт тверского отделения Банка России. - При этом увеличение спроса является мощным стимулом для роста предложения по всем направлениям туризма и положительно влияет на смежные отрасли: общепит, транспорт, индустрию развлечений».

По прогнозу Банка России, цены будут расти, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5 – 6,5% в 2023 г., а затем вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.