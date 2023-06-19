На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тверской области представят более 2400 вакансий

23 июня в Верхневолжье пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

23 июня в регионе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Там будет представлено более 2,4 тыс. вакансий от 72 предприятий. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В Твери площадкой ярмарки станет Дворец творчества детей и молодежи на проспекте Дарвина. Начало мероприятия в 13:00.

В фойе первого этажа состоится презентация различных предприятий, а также силовых ведомств: МЧС, Росгвардии, Пункта отбора на военную службу и других.

Там же можно будет получить юридическую консультацию и узнать о возможности повышения квалификация или получения новой профессии.

На втором этаже для молодежи тверские колледжи совместно с центром занятости и студенческим отрядом проведут мастер-классы: «Мое успешное резюме», «Личный бренд», «Неотложная помощь», «Техника безопасности на рабочем месте», профпробы «Сварочное дело» и «Автодело». Сообщество молодых машиностроителей организует для подрастающего поколения технический мастер-класс.

Для подростков будут представлены и вакансии для временного трудоустройства, 16 работодателей Твери проведут собеседования с юными работниками.

Перед входом в ДТДМ будут организованы выставка спецтехники, а также мастер-класс по военно-прикладному искусству от Юнармии.

Также ярмарка трудоустройства будет организована в Вышневолоцком, Торжокском, Бежецком и Ржевском филиалах центра занятости населения. Там она стартует в 11:00. Ознакомиться с программой можно по ссылке далее.