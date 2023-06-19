В Тверской области с начала года надоили 82 тысяч тонн молока

Молоко - традиционный для региона продукт. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала года в Тверской области в хозяйствах всех категорий получено 80 тыс. тонн молока. Это чуть больше, чем за тот же период прошлого года. Такую статистику приводит Тверьстат.

-Три четверти объема надоев приходится на сельскохозяйственные организации Верхневолжья. Каждый пятый литр коровьего молока получен в хозяйствах населения, каждый двадцатый – в крестьянских и фермерских хозяйствах, - сообщает ведомство.

Коровье молоко - традиционный для региона продукт.

Однако, помимо его, в области производятся козье, кобылье и овечье молоко.