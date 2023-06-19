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НовостиЭкономика19 июня 2023 9:31

В Тверской области с начала года надоили 82 тысяч тонн молока

Тверьстат публикует статистику с января по май 2023 года
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Молоко - традиционный для региона продукт.

Молоко - традиционный для региона продукт.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала года в Тверской области в хозяйствах всех категорий получено 80 тыс. тонн молока. Это чуть больше, чем за тот же период прошлого года. Такую статистику приводит Тверьстат.

-Три четверти объема надоев приходится на сельскохозяйственные организации Верхневолжья. Каждый пятый литр коровьего молока получен в хозяйствах населения, каждый двадцатый – в крестьянских и фермерских хозяйствах, - сообщает ведомство.

Коровье молоко - традиционный для региона продукт.

Однако, помимо его, в области производятся козье, кобылье и овечье молоко.