Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 9:00

В Тверской области прокуратура помогла четверым сиротам получить квартиры

Пришлось обращаться в суд
Алексей АНДРЕЕВ
Прокуратура помогла четверым сиротам.

Прокуратура помогла четверым сиротам.

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Оленинского района в результате проверки помогла четверым сиротам получить положенное им жилье.

Было установлено, что четверо сирот не были обеспечены жилыми помещениями, которые полагаются им по закону. Прокурор направил в суд исковые заявления для того, чтобы обязать местную администрацию обеспечить нуждающихся жильем.

- Решениями суда требования надзорного органа удовлетворены, в настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.