В Тверской области прокуратура помогла четверым сиротам получить квартиры

Прокуратура помогла четверым сиротам. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Оленинского района в результате проверки помогла четверым сиротам получить положенное им жилье.

Было установлено, что четверо сирот не были обеспечены жилыми помещениями, которые полагаются им по закону. Прокурор направил в суд исковые заявления для того, чтобы обязать местную администрацию обеспечить нуждающихся жильем.

- Решениями суда требования надзорного органа удовлетворены, в настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.