Мошенник выманил у жительницы Твери 700 000 рублей

Телефонный мошенник обманул тверичанку. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Жительница Твери 1981 года рождения стала жертвой мошенника и потеряла 700 000 рублей.

Женщина рассказала в полиции, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником известного банка. Он убедил тверичанку, что с её карты аферисты пытаются списать деньги.

Липовый сотрудник банка внушил женщине, что ей надо срочно перевести свои деньги на «безопасный счёт».

- В популярном мессенджере заявительнице пришла ссылка, пройдя по которой она ввела персональные данные платежного средства, после чего с карты были списаны все накопления, - сообщила детали пресс-служба областного УМВД. Полицейским женщина рассказала, что ранее неоднократно слышала о подобных схемах обмана из средств массовой информации, но по какой-то причине всё же поверила незнакомцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, устанавливающей ответственность за мошенничество.

Сотрудники полиции в очередной раз настоятельно рекомендуют гражданам не доверять звонкам незнакомцев, кем бы они не представлялись, и ни под каким предлогом не озвучивать данные банковской карты.

В случае, если у вас возникли какие-либо сомнения, необходимо прекратить телефонный разговор и самостоятельно позвонить на горячую линию своего банка.