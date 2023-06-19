Жители Тверской области маткапитал обычно тратят на жилье

Размер маткапитала в 2023 году составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, положена доплата в размере 188,6 тысяч рублей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области семьи чаще всего тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает областной Фонд пенсионного и социального страхования РФ. За 16 лет действия программы в Тверской области было выдано более 100 тысяч сертификатов на маткапитал, более 2,7 тысяч из которых — в этом году.

Напомним, размер материнского капитала в 2023 году составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, положена доплата в размере 188,6 тысяч рублей.

Материнский капитал жители региона обычно направляют на улучшение жилищных условий - покупку жилья, его строительство, погашение ипотеки. Всего на эти цели маткапитал потратили более 68 тысяч семей.

Второй по популярности способ использования капитала — оплата обучения детей. Так им распорядились более 10 тысяч семей области.

Начиная с прошлого года направить маткапитал можно на оплату частных детсадов, школ, кружков, секций, услуг няни, частных преподавателей.

А ещё его можно потратить на формирование накопительной пенсии мамы, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, получение ежемесячной денежной выплаты.