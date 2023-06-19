Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 8:38

В Тверской области приобретены костюмы и оборудование для коллективов Краснохолмского ДНТ

Сделать это поручил губернатор
Алексей АНДРЕЕВ
По поручению губернатора Игоря Рудени для творческих коллективов Краснохолмского ДНТ приобретены сценические костюмы, музыкальное и световое оборудование. Фото: VK/Краснохолмский Дом народного творчества

По поручению губернатора Игоря Рудени для творческих коллективов Краснохолмского ДНТ приобретены сценические костюмы, музыкальное и световое оборудование. Фото: VK/Краснохолмский Дом народного творчества

Для творческих коллективов Краснохолмского Дома народного творчества приобретены сценические костюмы, музыкальное и световое оборудование. С такой просьбой к губернатору Игорю Рудени по время личного приема граждан обратилась многодетная мама Наталья Казакова. Глава региона отреагировал.

- Краснохолмскому Дому народного творчества, где на постоянной основе работают 10 коллективов, предоставлена поддержка по государственной программе Тверской области «Культура Тверской области на 2021-2026 годы», - уточнила пресс-служба областного правительства. - Приобретены сценические костюмы для танцевального коллектива «Любовинка», вокального ансамбля «Сладкоежки», детской вокальной студии «Орфей», металлофон для ансамбля русских народных инструментов «Славяне», а также световое оборудование для сцены.

Все это уже передано творческим коллективам.