В Тверской области за чертой бедности живёт 9,6% населения

Бедных у нас стало меньше. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Тверской области за чертой бедности в 2022 году жило 9,6% населения. По сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 1,2%.

Таковы данные исследования, проведённого специалистами РИА Рейтинг. Они составили рейтинг регионов по доходам населения. Тверская область занимает в нём 36-е место.

Исследователи проанализировали соотношение уровня доходов граждан и стоимость товаров и услуг. Для каждого региона вычислили показатель - отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров. Именно по этому показателю Тверская область и оказалась на 36-м месте среди всех регионов РФ за исключением четырёх новых регионов (по ним пока нет данных).

На медианную зарплату житель Тверской области может купить 1,59 фиксированного набора товаров и услуг. Подробнее об уровне жизни населения Тверской области читайте в ближайшее время на нашем сайте.

СПРАВКА КП

Медианный доход - это сумма дохода, которая делит население на две равные по численности группы, одна из которых имеет доход выше этой суммы, а другая - ниже этой суммы.

Фиксированный набор товаров и услуг - это репрезентативная выборка товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. Он одинаков для всех регионов России и используется для межрегиональных сравнений. В него входят три группы: продовольственные товары, непродовольственные товары и платные услуги населению.