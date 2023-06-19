На происшествие в спортклубе Ржева, где били и унижали подростков, отреагировали власти

На видео заплаканных подростков заставляли кланяться и целовать футболку клуба 19 раз. Фото: VK/“Осторожно Тверь»

12 июня в подвале многоквартирного дома Ржева, где располагается местный спортклуб «19», избили и унизили несовершеннолетних подростков. Так взрослые участники клуба воспитывали младших коллег. Ребята неуважительно обошлись с клубной футболкой, которую то ли пинали, то ли порвали. Видео этих внутриклубных разборок было «слито» в сеть и вызвало большой резонанс.

На кадрах, видно, как подростки, сидящие на коленях перед камерой, плачут, размазывая кровь по лицу, каются в содеянном, целуют клубную футболку.

Под видео, опубликованном в сетях, жители Ржева писали, что спортклуб известный с 90-х годов, его бойцы участвуют в общегородских мероприятиях, общаются с властями города и такое «воспитание» недопустимо.

Власти города в лице Главы Ржева Романа Крылова публично отреагировали на произошедшее. На своей личной странице в соцсети Крылов разместил пост, в котором осудил такое клубное воспитание подрастающего поколения.

- Данная видеозапись ранее была передана в администрацию неравнодушными ржевитянами. После чего мы сразу же обратились в полицию с просьбой дать правовую оценку и принять соответствующие меры по данному факту. Подобное поведение считаем неприемлемым и недопустимым, - заявил Роман Крылов.

В данный момент по событию проводится проверка сотрудниками МО МВД России «Ржевский» рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К расследованию инцидента уже подключились Следственный комитет и прокуратура. Ведомства начали проверки.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности клуба, а также соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, контролируется ход проведения доследственной проверки, организованной по данному факту", - сообщает Прокуратура Тверской области.