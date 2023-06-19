Житель Твери пойдет под суд за то, что был фиктивным директором фирм-однодневок

Полиция вскрыла факт незаконного использования документов для образования юридического лица. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери, что житель областной столицы стал фиктивным директором фирм-однодневок.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что мужчина 1981 года рождения предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации трёх юридических лиц, заведомо зная, что сведения являются недостоверными.

В результате противоправных действий тверичанина были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юрлиц.

Также сотрудниками полиции установлено, что мужчина, являясь номинальным директором ООО, не позднее октября 2022 года осуществил подачу заявления в кредитную организацию на открытие расчетного счета и затем передал электронные ключи доступа от него третьим лицам.

За свои действия он получил вознаграждение - 10 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Тверская полиция предупреждает: уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов. При этом лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий.