Больницу в Тверской области через суд обязали разместить таблички с шрифтом Брайля

Суд удовлетворил требования прокурора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На здании Краснохолмской центральной районной больницы в Тверской области отсутствовали тактильные информационные таблички с шрифтом Брайля, чем нарушались права слабовидящих и слепых людей. Нарушение выявила прокуратура.

Прокурорами в суд было подано исковое заявление о признании бездействия больницы незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на больницу обязанность вывесить необходимые таблички. Решение в законную силу не вступило.