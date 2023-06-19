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НовостиОбщество19 июня 2023 6:38

Больницу в Тверской области через суд обязали разместить таблички с шрифтом Брайля

Медучреждение нарушало права слепых людей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Суд удовлетворил требования прокурора.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На здании Краснохолмской центральной районной больницы в Тверской области отсутствовали тактильные информационные таблички с шрифтом Брайля, чем нарушались права слабовидящих и слепых людей. Нарушение выявила прокуратура.

Прокурорами в суд было подано исковое заявление о признании бездействия больницы незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на больницу обязанность вывесить необходимые таблички. Решение в законную силу не вступило.