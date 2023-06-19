Житель Ржева Тверской области награждён медалью "За Отвагу" за участие в СВО

Житель Ржева награждён медалью "За Отвагу". Фото: vk.com/rzhevadm

Житель Ржева Тверской области Виталий Пьянов награждён медалью "За Отвагу" за участие в спецоперации. Об этом сообщает администрация Ржевского муниципального округа.

"Сегодня Виталий доблестно и мужественно стоит на страже интересов мирного населения и всей России, участвуя в специальной военной операции. Он прошёл Чеченскую кампанию и уже неоднократно своим примером доказывал, что значит быть настоящим мужчиной, выполнять свой воинский и гражданский долг. Мы поздравляем Виталия с заслуженной наградой, благодарим за силу, отвагу и верность Родине и желаем благополучия, добра, здоровья и, конечно, Победы!" - говорится в сообщении.

Медаль "За отвагу" - это государственная награда Российской Федерации. Её вручают за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению госбезопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни.