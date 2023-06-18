В Твери на улице Оборонной сгорела контейнерная площадка

Сгорела контейнерная площадка на Оборонной. Фото: Александр Жаданюк

Днём 18 июня в Твери загорелся мусор на контейнерной площадке у дома 10 по улице Оборонной (Заволжский район).

На месте работали пожарные. Контейнерная площадка, как можно увидеть на фото, практически полностью выгорела. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно, не исключено, что это мог быть непотушенный окурок.

Сгорела контейнерная площадка на Оборонной. Фото: Александр Жаданюк

Напомним, на территории Твери и большинства других муниципальных образований Тверской области, по данным регионального главка МЧС, сохраняется четвёртый класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность). Будьте предельно осторожны при обращении с огнём.