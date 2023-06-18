Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 16:04

В Твери на улице Оборонной сгорела контейнерная площадка

На месте работали пожарные
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Сгорела контейнерная площадка на Оборонной. Фото: Александр Жаданюк

Сгорела контейнерная площадка на Оборонной. Фото: Александр Жаданюк

Днём 18 июня в Твери загорелся мусор на контейнерной площадке у дома 10 по улице Оборонной (Заволжский район).

На месте работали пожарные. Контейнерная площадка, как можно увидеть на фото, практически полностью выгорела. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно, не исключено, что это мог быть непотушенный окурок.

Сгорела контейнерная площадка на Оборонной. Фото: Александр Жаданюк

Сгорела контейнерная площадка на Оборонной. Фото: Александр Жаданюк

Напомним, на территории Твери и большинства других муниципальных образований Тверской области, по данным регионального главка МЧС, сохраняется четвёртый класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность). Будьте предельно осторожны при обращении с огнём.