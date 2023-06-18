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НовостиПроисшествия18 июня 2023 14:05

На АЗС под Тверью заправщика зажало между двумя машинами

По сообщению очевидцев, мужчина серьёзно пострадал
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Достоверной информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Достоверной информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На АЗС в Эммауссе под Тверью произошло ДТП. Автомобиль марки "Ауди", стоявший в очереди на заправку, внезапно поехал и сбил работника заправки. Его зажало между машинами.

Видеозапись произошедшего разлетелась по интернету, была опубликована в VK-группе "Подслушано у водителей. Тверь" и телеграм-каналах.

Однако позднее видео было удалено. Как объяснила администрация VK-паблика, ролик пришлось удалить по просьбе правообладателя. Достоверной информации о состоянии работника заправки пока нет, но, по сообщениям очевидцев, он серьёзно пострадал.