На АЗС под Тверью заправщика зажало между двумя машинами

Достоверной информации о состоянии пострадавшего пока нет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На АЗС в Эммауссе под Тверью произошло ДТП. Автомобиль марки "Ауди", стоявший в очереди на заправку, внезапно поехал и сбил работника заправки. Его зажало между машинами.

Видеозапись произошедшего разлетелась по интернету, была опубликована в VK-группе "Подслушано у водителей. Тверь" и телеграм-каналах.

Однако позднее видео было удалено. Как объяснила администрация VK-паблика, ролик пришлось удалить по просьбе правообладателя. Достоверной информации о состоянии работника заправки пока нет, но, по сообщениям очевидцев, он серьёзно пострадал.