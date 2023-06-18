В Нелидово Тверской области молодой человек украл чугунный канализационный люк

Люк возвращён на место. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нелидово Тверской области полицейские задержали местного жителя, укравшего чугунный канализационный люк.

О пропаже люка в полицию заявил руководитель коммунального предприятия. Ущерб он оценил в 17 тысяч рублей. Понимая, для чего мог быть похищен люк, сотрудники уголовного розыска начали отрабатывать пункты приёма металлолома. И в одном из них "напали на след".

Подозреваемый, 22-летний местный житель, был найден и задержан. Молодой человек во всём сознался и рассказал, что действительно сдал люк на металлолом, а вырученные деньги потратил.

Люк вернули коммунальщикам, а похитителю городской собственности теперь грозит наказание по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ) - до двух лет лишения свободы.