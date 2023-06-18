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НовостиПроисшествия18 июня 2023 10:45

На трассе М-11 в Тверской области сбили водителя, который менял колесо на своём авто

Пострадавший доставлен в больницу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Водителя сбили, когда он менял колесо. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Водителя сбили, когда он менял колесо. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Днём 18 июня на трассе М-11 "Нева" в Тверской области женщина-водитель за рулём внедорожника "Land Rover" врезалась в припаркованное авто "Datsun on-DO", после чего сбила его водителя. ДТП произошло на 327-м километре трассы в Вышневолоцком районе.

Как сообщили в областной Госавтоиспекции, водитель "Datsun" (мужчина 1960 года рождения) менял колесо на своей машине. Женщина (1982 года рождения) на внедорожнике врезалась в припаркованный автомобиль, после чего совершила наезд на его водителя.

Мужчина пострадал, его доставили в Вышневолоцкую ЦРБ. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не обнаружено.

Второй участник ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Второй участник ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.