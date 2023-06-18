На трассе М-11 в Тверской области сбили водителя, который менял колесо на своём авто

Водителя сбили, когда он менял колесо. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Днём 18 июня на трассе М-11 "Нева" в Тверской области женщина-водитель за рулём внедорожника "Land Rover" врезалась в припаркованное авто "Datsun on-DO", после чего сбила его водителя. ДТП произошло на 327-м километре трассы в Вышневолоцком районе.

Как сообщили в областной Госавтоиспекции, водитель "Datsun" (мужчина 1960 года рождения) менял колесо на своей машине. Женщина (1982 года рождения) на внедорожнике врезалась в припаркованный автомобиль, после чего совершила наезд на его водителя.

Мужчина пострадал, его доставили в Вышневолоцкую ЦРБ. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не обнаружено.