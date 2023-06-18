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НовостиОбщество18 июня 2023 10:28

Новый фонтан на Соборной площади в Твери отключили из-за технических работ

Полноценно фонтан пока не работает
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Новый фонтан не работает.

Новый фонтан не работает.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

18 июня новый фонтан, недавно открытый на Соборной площади в Твери, отключили. Горожане, пришедшие посмотреть на фонтан, уходят восвояси разочарованными.

Дело в том, что в фонтане понадобилось произвести какие-то технические работы. Так объяснили не месте корреспонденту "КП"-Тверь" рабочие. Сегодня фонтан точно не включат, начнёт ли он работать в понедельник, пока сказать затруднительно.

Отметим, что фонтан включили ко Дню России, но полноценно он ещё не запущен - работал без цветной подсветки и музыки. Полностью подключить фонтан обещали к Дню города (в этом году он выпадает на 16 июля).