В Твери полицейские задержали серийного вора велосипедов

Вор крал велосипеды, пристёгнутые тросиков в подъездах. Фото: Александр КАТЕРУША

В Твери полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж велосипедов из подъездов домов.

Это 40-летний житель областного центра, который, по предварительным данным оперативников, украл не менее трёх велосипедов. Общая сумма ущерба составила более 43000 рублей.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. Мужчина действовал в одиночку. Различными способами он проникал в подъезды домов, где похищал велосипеды, которые затем продавал случайным людям на улице. Как признался задержанный, чтобы перекусить трос и похитить велосипед, ему было достаточно пяти секунд.

Следователем следственного управления УМВД России по городу Твери возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключён под стражу.