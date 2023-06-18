В Твери продлили время работы некоторых автобусных маршрутов и ввели короткие рейсы

В Твери с 17 июня изменилась работа нескольких автобусных маршрутов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери и Калининском районе с 17 июня "Транспорт Верхневолжья" скорректировал работу нескольких автобусных маршрутов. Отмечается, что корректировки произведены по просьбам пассажиров.

Маршруты №2, №6, №33, №51 - добавлены рейсы и продлено время работы до 23:30.

Маршрут №128 (Тверь, автовокзал - Поповское) - добавлен остановочный пункт «Советская улица» в селе Рождествено.

Маршрут №154 - скорректировано расписание в течение дня.

Актуальное расписание можно посмотреть в мобильном приложении "Волга", на сайте "Транспорта Верхневолжья" или сайте Министерства транспорта Тверской области.

Появились короткие рейсы в утренние часы при выходе автобусов из парка и в вечерние часы при следовании автобусов в парк:

- от и до речного вокзала (маршруты №6, №12, №51, №205, №208, №223)

- от и до пл. Капошвара (маршрут №2)

- до Комсомольской площади (маршрут №12)

- до Трёхсвятской улицы (маршрут №106)

С вопросами о работе автобусов можно обращаться по номеру горячей линии 8-800-350-00-99 или через форму обратной связи на сайте "Транспорта Верхневолжья" и в мобильном приложении «Волга».