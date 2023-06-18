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НовостиОбщество18 июня 2023 5:44

Прокуратура и СК проверяют происшествие с унижением подростков в спортклубе в Ржеве

Установлено, что происшествие имело место 12 июня
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Прокуратура и СК проводят проверки случившегося в ржевском спортклубе.

Прокуратура и СК проводят проверки случившегося в ржевском спортклубе.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области региональные Прокуратура и СКР начали проверку после публикации видео и информации об унижении подростков в ржевской спортклубе.

Напомним, в сеть попало видео, где подростков унижают "старшие товарищи", заставляют встать на колени и извиняться, наносят удары. Причиной, как можно понять из видео, послужило то, что подростки ранее неуважительно обошлись с майкой с символикой спортклуба.

В прокуратуре установили, что эти события происходили 12 июня действительно в местном спортивном клубе.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности клуба, а также соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, контролируется ход проведения доследственной проверки, организованной по данному факту", - сообщает Прокуратура Тверской области.

В региональном Следственном управлении СКР организована процессуальная проверка.