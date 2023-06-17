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НовостиОбщество17 июня 2023 20:47

Жителям Тверской области предлагают поучаствовать в акции «10 000 шагов к жизни»

Региональные площадки будут организованы региональными и муниципальными администрациями
Алексей АНДРЕЕВ
Наш регион участвует в акции «10 000 шагов к жизни».

Наш регион участвует в акции «10 000 шагов к жизни».

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

25 июня в Тверской области пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», цель которой - пропаганда ценностей здорового образа жизни.

Для участия в акции можно зарегистрироваться на официальном сайте Лиги здоровья нации по ссылке: www.10000шагов.рф. Регистрация открыта с 7 июня.

Региональные площадки акции будут организованы региональными и муниципальными администрациями в муниципалитетах на маршрутах здоровья.

Ежегодно в акции «10 000 шагов к жизни» участвует более миллиона человек из более чем 700 населённых пунктов России.

Акция проходит при поддержке Минспорта, Минздрава, Минобрнауки России.