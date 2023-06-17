Жителям Тверской области предлагают поучаствовать в акции «10 000 шагов к жизни»

Наш регион участвует в акции «10 000 шагов к жизни».
Фото: Алексей АНДРЕЕВ
25 июня в Тверской области пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», цель которой - пропаганда ценностей здорового образа жизни.
Для участия в акции можно зарегистрироваться на официальном сайте Лиги здоровья нации по ссылке: www.10000шагов.рф. Регистрация открыта с 7 июня.
Региональные площадки акции будут организованы региональными и муниципальными администрациями в муниципалитетах на маршрутах здоровья.
Ежегодно в акции «10 000 шагов к жизни» участвует более миллиона человек из более чем 700 населённых пунктов России.
Акция проходит при поддержке Минспорта, Минздрава, Минобрнауки России.