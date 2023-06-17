Стали известны некоторые подробности гибели девочки в Тверской области

Девочка утонула. Фото: Александр ЖМУЛИН

17 июня в реке Донховка произошла трагедия - утонула девятилетняя девочка. Как сообщили в областной в областной прокуратуре ее тело нашли у понтонного моста вблизи дома №50 по улице 1-я Набережная в Конаково.

Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется Конаковской межрайонной прокуратурой.

- В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ в Твери.

Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.