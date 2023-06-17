В Тверской области женщине придется расплатиться за украденный кошелек

Женщину поймала полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летнюю жительницу Вышнего Волочка судят за хищение кошелька с деньгами в сумме более семи тысяч рублей.

- В ходе следствия установлено, что 2 июня в холле отделения одного из банков фигурантка тайно похитила кошелек с денежными средствами в сумме более 7000 рублей, принадлежащий пенсионеру. Похищенный кошелёк был изъят у похитительницы сотрудниками полиции, но денежные средства в нём уже отсутствовали. Ущерб, причиненный противоправными действиями, был возмещён фигуранткой в полном объеме, - сообщает пресс-служба областного УМВД.