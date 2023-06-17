В Военной академии воздушно-космической обороны в Твери состоялся выпуск офицеров

Девушки станцевали с выпускниками-суворовцами. Фото: ПТО

17 июня в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Твери состоялся выпуск офицеров и слушателей.

На торжественном мероприятии было зачитано поздравление Министра обороны РФ Сергея Шойгу:

- Ваш жизненный выбор - это путь доблести и мужества, беззаветного служения Отечеству, верности долгу и присяге, - говорится в обращении Министра обороны России.

Приветствие выпускникам, слушателям, руководству и преподавательскому составу академии направил губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня выпускники учебного заведения проявляют мужество в защите Родины, являются образцом воинского мастерства, верности долгу, самоотверженности. Благодарю преподавательский состав академии за подготовку высококвалифицированных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и дружественных стран, - отметил Игорь Руденя.

На торжественном мероприятии было зачитано поздравление Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Молодым лейтенантам были вручены их первые офицерские погоны, после чего прошло возложение цветов к памятнику Г.К. Жукова и заложение памятной плиты.