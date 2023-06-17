Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2023 6:51

В Тверской области женщина решила стать репетитором и была обманута

Возбуждено уголовное дело
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Осторожней, мошенники не дремлют.

Осторожней, мошенники не дремлют.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Торжка разместила объявление об оказании услуг репетитора, а в итоге пострадала. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

С женщиной связался якобы заинтересовавшийся её предложением неизвестный. Он направил ей ссылку, пояснив, что таким образом сможет сразу внести предоплату за услуги.

Жительница Торжка перешла по ссылке и осуществила привязку своей банковской карты. После этого заявительница обнаружила несанкционированное списание с её счёта более 100 000 рублей и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.