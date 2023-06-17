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НовостиПроисшествия17 июня 2023 5:58

Тверские полицейские предупредили, что можно пострадать, размещая объявления в интернете

Речь идет об интернет-сервисах
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Будьте осторожны.

Будьте осторожны.

Фото: Олег ХАДАЕВ

УМВД России по Тверской области предупреждает, что на популярных интернет-сервисах объявлений можно стать жертвой мошенников.

Там много предложений об оказании услуг, покупке или продаже любых товаров – велосипедов, телефонов, животных, автомобилей, недвижимости и т.д.

- Эти объявления привлекают не только добросовестных клиентов, покупателей и продавцов, но и аферистов, использующих различные мошеннические схемы для хищения денежных средств граждан, - прокомментировала пресс-служба областного УМВД.