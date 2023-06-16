В Тверском онкодиспансере запущен в работу новый аппарат для лучевой терапии

Новый аппарата. Фото: ПТО

В областном клиническом онкологическом диспансере в Твери для пациентов доступен новый аппарат брахитерапии. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта.

- Это уже третий аппарат для лучевого лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, приобретенный за последние три года по национальному проекту. Он пришел на смену оборудованию предыдущего поколения, отвечает всем современным требованиям и является максимально безопасным для пациента и обслуживающего медицинского персонала, сообщила пресс-служба областного правительства.

Брахитерапия – это высокоточный метод лучевой терапии, при котором источник облучения вводится непосредственно внутрь пораженного опухолью органа. Такой метод лечения позволяет максимально облучить злокачественное новообразование, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани, и избежать целого ряда осложнений.