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НовостиОбщество16 июня 2023 16:27

В Тверском онкодиспансере запущен в работу новый аппарат для лучевой терапии

Он приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Алексей АНДРЕЕВ
Новый аппарата.

Новый аппарата.

Фото: ПТО

В областном клиническом онкологическом диспансере в Твери для пациентов доступен новый аппарат брахитерапии. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта.

- Это уже третий аппарат для лучевого лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, приобретенный за последние три года по национальному проекту. Он пришел на смену оборудованию предыдущего поколения, отвечает всем современным требованиям и является максимально безопасным для пациента и обслуживающего медицинского персонала, сообщила пресс-служба областного правительства.

Брахитерапия – это высокоточный метод лучевой терапии, при котором источник облучения вводится непосредственно внутрь пораженного опухолью органа. Такой метод лечения позволяет максимально облучить злокачественное новообразование, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани, и избежать целого ряда осложнений.