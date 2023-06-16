В Тверской области при регистрации недвижимости будут использовать искусственный интеллект

Регистрировать права на недвижимость в регионе поможет сервис с применением искусственного интеллекта. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Тверская область вошла в число регионов, где при регистрации прав на недвижимость будет использоваться сервис с применением искусственного интеллекта.

Как сообщил Росреестр, речь идет о сервисе «Цифровой помощник регистратора «Ева». Он был запущен в сентябре 2022 года в Новгородской области, где он уже показал первые результаты.

Сейчас Росреестр масштабирует сервис еще в восьми регионах: в Тверской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской и Ярославской областях, а также в республиках Карелия и Татарстан.

В первом квартале 2024 года ведомство планирует внедрить цифровой помощник во всех регионах страны.

В основе сервиса – предобученные нейронные сети, система распознавания поступивших документов...

- Ранее регион успешно выступал «пилотом» при реализации других проектов Росреестра. И сегодня мы также готовы к внедрению цифрового помощника в процесс регистрации прав. По итогам трех месяцев 2023 года количество прав, зарегистрированных на основании договоров купли-продажи, в Тверской области составило около 8,6 тысяч или 12,5% от общего числа регистрационных действий. А в 2022 году количество таких прав превысило 32 тысячи. Применение искусственного интеллекта при регистрации прав на недвижимость повысит качество оказания услуги и одновременно сократит срок ее предоставления, - прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов.