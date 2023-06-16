В Тверской области обокрали дом жительницы Санкт-Петербурга

ПОдозреваемых заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Санкт-Петербурга. Женщина сообщила, из ее дом в деревне Вышневолоцкого городского округа обворовали неизвестные. Из дома вынесли бензо-, электроинструменты, провода и рыболовные снасти. Ущерб составил 265 000 рублей.

В ходе розыска задержаны двое подозреваемых - ранее судимые неработающие жители Вышнего Волочка 1989 и 1995 годов рождения.

Задержанные оказались причастны к серии краж. Жертвами воров-"домушников" стали не менее 10 собственников. Добычей похитителей становились бензо- и электроинструменты, автомойка, музыкальная аппаратура, продукты питания и другое имущество. Общая сумма ущерба составила порядка 500 000 рублей. Часть похищенного изъяли.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.