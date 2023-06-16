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НовостиПроисшествия16 июня 2023 15:42

Житель Тверской области нанес знакомому 150 ударов ножом

Коллегия присяжных признала его виновным
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Коллегия признала мужчину виновным в убийстве

Коллегия признала мужчину виновным в убийстве

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Тверской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. В марте 2022 года в Кесовогорском районе он убил своего знакомого.

Подсудимый нанес погибшему не менее 151 удара ножом в область головы, шеи, туловища, рук.

- У данного происшествия не было очевидцев. Сторона защиты выдвигала версию о непричастности и совершении убийства неустановленным лицом, - сообщили в прокуратуре.

Присяжным заседателям были представлены доказательства, опровергающие версию защиты.

Коллегия с обвинением согласилась.