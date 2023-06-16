17 июня Большой Волжский крестный ход прибудет в Тверь

Большой Волжский крестный ход прибудет в Тверь в субботу. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области продолжается XXIV Большой Волжский крестный ход. Паломники уже посетили исток Волги, Нило-Столобенскую пустынь, Селижарово, Пено, Ржев и Зубцов.

В субботу 17 июня крестный ход прибудет в Старицу, где в 9 утра состоится Литургия в Старицком Успенском монастыре, после чего верующие отправятся в Тверь.

В областной столице около 13:30 должен состояться молебен в Успенском соборе бывшего Отроч монастыря (наб. Афанасия Никитина, 18). После чего паломники снова отправятся в путь - в деревню Орша Калининского района. Полное расписание Большого Волжского крестного хода - 2023 читайте на нашем сайте.