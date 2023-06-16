Тверская и Запорожская области будут сотрудничать

Подписание соглашения. Фото: ПТО

16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Игоря Рудени с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались вопросы взаимодействия тверского региона и Запорожья по разным направлениям. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется развивать отношения между регионами в разных сферах, в частности, в инвестиционной деятельности.

Соглашение также подразумевает сотрудничество в сферах разработки и развития наукоемких производств и технологий, перспективных направлений и научных тем, осуществление взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, между Тверской и Запорожской областями будет налажено сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма.