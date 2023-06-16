В Тверской области расширят производство изделий для авиационной промышленности

Подписание соглашения. Фото: ПТО

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО «Родина» Дмитрий Масленников подписали соглашение о намерениях по расширению производства изделий авиационной техники на территории Старицкого муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания планирует переоборудовать производственные площади структурного подразделения НПО «Родина» – Старицкого механического завода – и привлечь новые высококвалифицированные кадры. На ближайшие пять лет завод полностью обеспечен заказами.

Соглашение подразумевает расширение производства изделий для авиационной техники на базе завода, где работают 550 человек и который является одним из ведущих, градообразующих предприятий. Реализация инвестпроекта позволит привлечь в Тверскую область до 1 млрд рублей и создать в перспективе не менее 65 рабочих мест.