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НовостиОбщество16 июня 2023 14:18

Почти четверть всех врачей в Тверской области - терапевты

Медицинскую статистику озвучил Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Первым делом все пациенты идут на приём к терапевту.

Первым делом все пациенты идут на приём к терапевту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверьстат опубликовал медицинскую статистику в преддверии праздника - Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

В 2022 году медицинскую помощь населению Тверской области оказывали 72 больницы, 561 фельдшерско-акушерский пункт и 165 амбулаторно-поликлинических организаций. В них работали 5,8 тыс. врачей и 11,2 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

Среди врачей больше всего специалистов терапевтического профиля – почти четверть всех врачей региона. Каждый восьмой врач – стоматолог, каждый десятый – хирург, каждый одиннадцатый – педиатр. В числе среднего медицинского персонала более двух третей – медицинские сестры, 10% – фельдшеры.

Всех медиков мы поздравляем с наступающим профессиональным праздником! А о том, как работают медики санавиации, читайте на нашем сайте.