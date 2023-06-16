Илья Холодов досрочно сложил полномочия депутата Тверской городской Думы

Илья Холодов досрочно сложил полномочия депутата гордумы Фото: Тверская городская Дума

На внеочередном заседании Тверской городской Думы 16 июня были рассмотрены организационные вопросы. В частности, досрочно прекращены полномочия депутата Ильи Холодова.

- По личному заявлению в связи с переходом на государственную службу, - сообщили в пресс-службе гордумы.

Илья Алексанрович 1987 года рождения. В 2008 году окончил Тверской государственный университет.

Состоял в комитете по делам молодежи Тверской области, работал учителем в школе №31.

2020 - 2022 - руководитель Центра Управления Регионом по Тверской области.

2022 - по настоящее время - помощник депутата Госдумы Владимира Васильева.

Трижды избирался депутатом Тверской городской Думы - в 2012, 2017 и 2022 годах.

Возглавлял постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту.