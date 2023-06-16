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НовостиОбщество16 июня 2023 12:48

В Твери открыли мемориальную доску первому главному врачу ДОКБ Ольге Веселовой

Табличка появилась на фасаде здания
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Табличка появилась на фасаде медучреждения к 100-летию со дня рождения Ольги Веселовой Фото: Тверская городская Дума

Табличка появилась на фасаде медучреждения к 100-летию со дня рождения Ольги Веселовой Фото: Тверская городская Дума

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 18 июня, председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев и депутаты поздравили коллективы лечебных учреждений, расположенных в Твери.

Евгений Пичуев принял участие в торжественном открытии мемориальной доски первому главному врачу и одному из основателей Детской областной клинической больницы Ольге Веселовой, возглавлявшей больницу с 1963 года на протяжении 14 лет.

Табличка появилась на фасаде медучреждения к 100-летию со дня рождения Ольги Веселовой.