В Твери открыли мемориальную доску первому главному врачу ДОКБ Ольге Веселовой

Табличка появилась на фасаде медучреждения к 100-летию со дня рождения Ольги Веселовой Фото: Тверская городская Дума

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 18 июня, председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев и депутаты поздравили коллективы лечебных учреждений, расположенных в Твери.

Евгений Пичуев принял участие в торжественном открытии мемориальной доски первому главному врачу и одному из основателей Детской областной клинической больницы Ольге Веселовой, возглавлявшей больницу с 1963 года на протяжении 14 лет.

Табличка появилась на фасаде медучреждения к 100-летию со дня рождения Ольги Веселовой.