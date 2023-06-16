В выходные на набережной в Твери пройдет День спорта

День спорта пройдет в выходные Фото: администрация Твери
В Твери 17 июня на набережной Степана Разина в полдень начнется спортивный праздник. Мероприятие будет проходитьс домом № 2.
Как сообщает администрация Твери, в течение дня на площадке будут работать торговые ряды и фуд-зона.
Программа Дня спорта:
12:00-15:00 Спортивное лето с ГТО!
15:00-17:00 Шахматный турнир.
16:00-18:00 Соревнования по спортивному мечу.
17:00-19:00 Мастер- класс по армреслингу.
19:00 Награждение участников.
Движение транспорта по набережной на все выходные будет ограничено.