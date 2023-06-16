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НовостиЭкономика16 июня 2023 11:08

Под Тверью строится центр разработки и производства бурового оборудования для нефтегазовой промышленности

На ПМЭФ-2023 подписано трёхстороннее соглашение
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На стенде Тверской области состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между «Герс Технолоджи», «Газпром Шельфпроект» и АО «Новая сервисная компания».

На стенде Тверской области состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между «Герс Технолоджи», «Газпром Шельфпроект» и АО «Новая сервисная компания».

Фото: ПТО

16 июня на ПМЭФ-2023 на стенде Тверской области состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между «Герс Технолоджи», «Газпром Шельфпроект» и АО «Новая сервисная компания». Оно касается увеличения технической и технологической импортонезависимости при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях. В подписании принял участие губернатор региона Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Компания «ГЕРС Технолоджи», один из резидентов инновационно-промышленного парка Тверской области «Боровлево-3», на территории региона она воплощает в жизнь инвест проект по строительству производства импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли. Создаётся передовой центр разработки и производства бурового оборудования, ранее не выпускавшегося в стране.

Ввод всего комплекса запланирован на февраль 2024 года. Но уже осенью этого года состоится запуск производства роторно-управляемых систем.