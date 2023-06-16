Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 10:15

Жителя Тверской области будут судить за рубку леса на 104 миллиона рублей

Дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина вырубил леса на 104 млн рублей

Мужчина вырубил леса на 104 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Селижаровского округа обвиняется в незаконной рубке леса на 104 миллиона рублей (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По версии следствия, в период с мая 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый под видом законнлй очистки сельхозземель вырубил деревья породы сосна, ель, береза на территории Большекошинского лесничества Тверской области.

Злоумышленник предоставил бригаде лесорубов технику, пилы, ГСМ. В целях возмещения вреда арестовано имущество обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Осташковский межрайонный суд Тверской области.