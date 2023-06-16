Жителя Тверской области будут судить за рубку леса на 104 миллиона рублей

Мужчина вырубил леса на 104 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Селижаровского округа обвиняется в незаконной рубке леса на 104 миллиона рублей (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По версии следствия, в период с мая 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый под видом законнлй очистки сельхозземель вырубил деревья породы сосна, ель, береза на территории Большекошинского лесничества Тверской области.

Злоумышленник предоставил бригаде лесорубов технику, пилы, ГСМ. В целях возмещения вреда арестовано имущество обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Осташковский межрайонный суд Тверской области.