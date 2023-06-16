Под Тверью построят предприятие для производства комплектующих для сельхозтехники

Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Андрей Шекунов. Фото: ПТО

Под Тверью в промзоне «Боравлево-3» будет создано современное предприятие по выпуску оборудования и комплектующих для сельхозтехники. 16 июня на ПМЭФ-2023 подписано соглашения между правительством Тверской области и компанией «Динакор Силовые Технологии» о намерениях по реализации инвестпроекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Андрей Шекунов.

Предприятие будет выпускать дизель-генераторные установки мощностью от 6 до 2 000 кВт, гидравлическое испытательное стендовое оборудование, компоненты и агрегаты для производителей сельскохозяйственной техники (разбрасыватели органических удобрений, шнеки, навесное сельскохозяйственное оборудование), компоненты силовых приводов. Планируемая производственная мощность составит не менее 1500 единиц продукции в год.

- Сегодня, в условиях беспрецедентных санкций, в отрасли сельского хозяйства на первый план вышли вопросы поставки техники, комплектующих и запчастей для наших производителей. Создание современного предприятия в Тверской области способствует решению этих задач, - заявил Игорь Руденя.

Реализация инвестпроекта в 2024-2027 годах позволит привлечь в Тверскую область порядка 500 млн рублей инвестиций и создать не менее 250 новых рабочих мест.