В Максатихинском округе чиновника оштрафовали за бездействие

За нерассмотренную жалобу чиновник заплатит 5000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Максатихинского района обратилась местная жительница с жалобой на бездействие администрации.

28 февраля 2023 года в муниципалитет женщина направила обращение о необходимости перерегистрации в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения. В установленный тридцатидневный срок ответ заявительница не получила.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу. После прокурорских мер нарушения устранены.