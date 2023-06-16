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НовостиОбщество16 июня 2023 7:25

В Максатихинском округе чиновника оштрафовали за бездействие

Виновный заплатит 5000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За нерассмотренную жалобу чиновник заплатит 5000 рублей

За нерассмотренную жалобу чиновник заплатит 5000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Максатихинского района обратилась местная жительница с жалобой на бездействие администрации.

28 февраля 2023 года в муниципалитет женщина направила обращение о необходимости перерегистрации в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения. В установленный тридцатидневный срок ответ заявительница не получила.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу. После прокурорских мер нарушения устранены.