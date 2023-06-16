В Максатихинском округе чиновника оштрафовали за бездействие

За нерассмотренную жалобу чиновник заплатит 5000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В прокуратуру Максатихинского района обратилась местная жительница с жалобой на бездействие администрации.
28 февраля 2023 года в муниципалитет женщина направила обращение о необходимости перерегистрации в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения. В установленный тридцатидневный срок ответ заявительница не получила.
Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу. После прокурорских мер нарушения устранены.