В Кимрах простились с погибшим в СВО старшим сержантом Андреем Соловьевым

Прощание с погибшим в СВО Андреем Соловьевым состоялось в Кимрах Фото: vk.com/kimrypress

15 июля в Кимрах простились с погибшим в ходе СВО старшим сержантом Андреем Соловьевым.

Андрей Алексеевич родился 28 сентября 1980 года и проживал в деревне Паскино. Учился на фермера в Дубне. Отслужил срочную службу в Вооруженных силах РФ командиром орудия. Участвовал во Второй чеченской компании.

4 октября был мобилизован для участия в СВО. Погиб 30 мая 2023 года.

- В последний путь Андрея Соловьева проводили представители правительства Тверской области, военного комиссариата Тверской области, администрации Кимрского муниципального округа, воинской части, расположенной на территории округа, родные, близкие, друзья и знакомые, - сообщает городская газета "Кимры Сегодня".

Соболезнования матери, жене, дочери, сестре и брату погибшего выразили губернатор Игорь Руденя, глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

Героя с воинскими почестями похоронили на Аллее славы Яковлевского кладбища.