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НовостиПроисшествия16 июня 2023 7:02

38-летний мужчина задержан за распространение наркотиков в Твери

Подозреваемый делал закладки на проспекте Калинина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину задержали на проспекте Калинина Фото: УМВД России по Тверской области

Мужчину задержали на проспекте Калинина Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по городу Твери был задержан 38-летний мужчина. Подозреваемый делал закладки у дома №16 по проспекту Калинина.

У задержанного полицейские изъяли 98 полимерных свёртков с наркотическим веществом. Сотрудниками наркоконтроля также были обнаружены и изъяты две "закладки", которые мужчина успел спрятать в тайнике.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.