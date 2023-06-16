38-летний мужчина задержан за распространение наркотиков в Твери

Мужчину задержали на проспекте Калинина Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по городу Твери был задержан 38-летний мужчина. Подозреваемый делал закладки у дома №16 по проспекту Калинина.

У задержанного полицейские изъяли 98 полимерных свёртков с наркотическим веществом. Сотрудниками наркоконтроля также были обнаружены и изъяты две "закладки", которые мужчина успел спрятать в тайнике.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.