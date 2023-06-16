В Тверской области простились с погибшим в СВО бойцом Дмитрием Беляевым

Дмитрий Беляев погиб в ходе СВО 31 мая 2023 года Фото: vk.com/vvpravda

13 июня 2023 года в Селижаровском округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Дмитрием Беляевым.

Отпевание прошло в Петропавловском храме.

- Дмитрий Беляев родился в 1988 году в Селижарове. По окончании колледжа работал в одной из фирм Твери. 27 сентября 2022 года был мобилизован. Погиб 31 мая 2023 года, исполняя воинский долг, - сообщает районная газета "Верхневолжская правда".

Соболезнования родным и близким погибшего выразили губернатор Игорь Руденя, глава Селижаровского МО Михаил Петрушихин.

Дмитрий Беляев посмертно награжден орденом Мужества. Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище в деревне Хотошино.