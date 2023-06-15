В Тверской области открыт прием заявок на молодежный фестиваль народного творчества

Это будет уже 11-ый фестиваль. Фото: ТОДН/Яна Сонина

Тверской областной Дом народного творчества принимает заявки на XI фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов. Он состоится 1-2 июля в Калязине.

На фестивале ждут молодежные оркестры, ансамбли, хоры, танцевальные коллективы, а также исполнителей сольного народного пения из регионов Центрального федерального округа. Возраст участников - от 14 до 30 лет.

Заявки принимаются до 20 июня на электронную почту Тверского областного Дома народного творчества (dnttver69@yandex.ru). Справки по телефонам: 34-25-16, 35-75-34.