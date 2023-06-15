Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 18:29

С 15 июня в Твери введен особый противопожарный режим

Постановление действует до 2 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С 15 июня в Твери введен особый противопожарный режим

С 15 июня в Твери введен особый противопожарный режим

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери с 15 июня по 2 июля 2023 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

В установленный период организациям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Твери, а также гражданам, предписано провести очистку прилегающих территорий от сухой травы, мусора.

Контроль за исполнением постановления будет усилен. Нарушители привлечены к административной ответственности.