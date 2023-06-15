Под Торопцем в Тверской области создадут культурно-туристический кластер

Правительство Тверской области и ООО «Парма» подписали соглашение о создании культурно-туристического кластера в Торопецком округе. Фото: ПТО

15 июня на площадке ПМЭФ-2023 Губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором компанией «Парма» Дарьей Афанасьевой, итогом которой стало подписание соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта в Торопецком округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Этот проект предусматривает создание культурно-туристического кластера «Озеро Наговье», включая отель-усадьбу «Времена года» и восстановление имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина. Планируется, что реализация проекта позволит привлечь до 800 млн рублей инвестиций и создать не менее 40 новых рабочих мест, - поясняют в правительстве Тверской области.

Компания «Парма» начала реализовывать проект по созданию туристического комплекса в 2022 году. Отель состоит из основного корпуса «Терем», флигеля «Четыре сезона», двух «Парящих домов», ресторана, банного комплекса, крытого спортивного зала, зоопарка, озер, подсобного хозяйства. Культурно-исторический контекст кластера представляет усадьба генерала Алексея Куропаткина и часть построек социальной инфраструктуры конца XIX начала ХХ века.

Инвестиционный проект предполагает реставрацию этой дворянской усадьбы. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве, которые позволят найти документы и чертежи старинного имения, а также определить новые факты жизни и деятельности генерала.