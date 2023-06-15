Старинное здание в Заволжье Твери отреставрируют и передадут музею

Старинное здание ждет реставрация. Фото: Яндекс карты

Объявлен тендер на реставрацию дома №44 на набережной Афанасия Никитина в Твери. Это здание, построенное еще в XVIII веке.

Оно известно как Дом Зубчаниновых, в былые времена там располагалось духовное училище. Является объектом культурного наследия.

В последние годы здание было одним из корпусов художественный колледж имени Венецианова, пока его не переселили в 2020 году.

Заказчиком реставрационных работ является ГКУ "Тверьоблзаказчик". Начальная цена контракта - свыше 205 млн рублей.

Завершить работы по плану должны к середине ноября следующего года. После этого, как следует из документации в тендере, там разместят краеведческий музей.

Напомним, что в расположенном рядом старинном доме №46, еще одном бывшем корпусе "Венециановки", также запланированы реставрационные работы, после которых туда переселят Тверской детский музейный центр. В итоге в здании, к примеру, появятся гончарный класс, помещение для обжига керамики, зал коворкинга.