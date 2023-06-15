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НовостиОбщество15 июня 2023 15:49

Два проекта храмов Тверской епархии победили в конкурсе президентских грантов - 2023

Это проект помощи беременным и мамам в трудной ситуации, а также проект по сбору вещевой помощи нуждающимся
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Победителями конкурса грантов стали два проекта храмов Тверской епархии.

Победителями конкурса грантов стали два проекта храмов Тверской епархии.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году стали два приходских проекта из Твери, сообщает Тверская епархия.

Первый — «Тверской дом для мамы». Этот проект реализует приход тверской церкви в честь иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша». Проект предусматривает создание Центра комплексной помощи кризисным беременным и женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помимо предоставления проживания, нуждающимся будет оказываться психологическая, социальная и юридическая помощь, обучение профессии, а также постоялицам помогут с трудоустройством и обучат обустраивать быт и ухаживать за детьми.

Второй проект — «Лавка добра». Его организатор — приход тверского храма в честь блаженной Ксении Петербургской. Православные волонтёры занимаются вещевой помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из отдаленных районов Тверской области. За период реализации проекта помощь получили не менее 450 людей.