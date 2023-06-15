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НовостиОбщество15 июня 2023 14:52

В Твери состоится «Цветочный weekend»

Горожане увидят фиалки - живые и на страницах книг
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Фиалки прекрасны.

Фиалки прекрасны.

Фото: Вероника ГУРИНА

В субботу и воскресенье (17 и 18 июня) Тверская библиотека имени Горького приглашает горожан на «Цветочный weekend». Флористический праздник организует клуб «Фиалки Твери».

Почитатели фиалок представят свои цветочные коллекции, гостям расскажут об уходе за растениями, фиалки можно будет даже купить.

Любителей фиалок ждут с 11:00 до 17:00 в актовом зале. Кроме того, до 20 июня в отделе патентно-технической и экологической информации работает книжная выставка «Фиалки - феерия красок».

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